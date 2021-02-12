Матчи "Панатинаикоса" в Евролиге против ЦСКА и "Зенита" в РФ отложены из-за COVID

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Баскетбольная Евролига перенесла матчи греческого "Панатинаикоса" против московского ЦСКА и санкт-петербургского "Зенита", сообщает пресс-служба турнира.

"Матчи шестого и 25-го туров регулярного чемпионата Евролиги "Зенит" - "Панатинаикос" и ЦСКА - "Панатинаикос", которые должны были состояться в среду, 17 февраля, и пятницу, 19 февраля соответственно, были отложены", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "Панатинаикос" запросил перенос матчей из-за карантинных ограничений, введенных в отношении команды. Из-за них греческий клуб не может заявить на игру минимальный состав из восьми игроков.

"В соответствии со специальными правилами, действующими в связи с COVID-19, каждая игра может быть перенесена до трех раз, если есть свободные даты", - уточняется в сообщении.