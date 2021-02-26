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РФС нацелился в 2021 году заработать на коммерции 4,5 млрд рублей

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Российский футбольный союз намерен в 2021 году выручить от коммерческой деятельности 4,5 млрд рублей, заявил глава РФС Александр Дюков.

"В 2020 году наши доходы превысили доходы 2019 года. В 2021 году планируем рост доходов по сравнению с 2020 годом", - сказал Дюков в ходе пресс-конференции, проходящей в пятницу в формате онлайн.

"От коммерческой деятельности мы планируем получить (в 2021 году) 4,5 млрд рублей. Все средства пойдут на реформы и программы развития футбола", - отметил он.

В пятницу в видеоформате прошло заседание исполкома РФС .

футбол РФС

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