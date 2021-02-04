Дюков переизбран президентом РФС

Александр Дюков Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков переизбран на новый срок.

Голосование прошло в четверг в рамках конференции союза. Иных кандидатов не было: выборы прошли на безальтернативной основе.

"Благодарю всех за оказанное доверие. Несмотря на то, что последние два года были непростыми, но нам удалось сделать многое", - сказал Дюков после избрания.

"Мы создали мощную платформу для реализации проектов развития и изменений, которые мы запланировали. У меня нет сомнений, что нам удастся решить самые серьезные задачи. Мы хотим подавать пример всем спортивным российским федерациям, тем, как мы управляем нашим видом спорта, насколько мы эффективны в коммерческой и маркетинговой работе, на то, как мы создаем новую инфраструктуру и реагируем на изменения в нашем виде спорта", - отметил он.

Председатель правления и генеральный директор ПАО "Газпром нефть" возглавил РФС в феврале 2019 года.

Также в 2019 году Дюков стал первым вице-председателем комитета национальных ассоциаций Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и членом Совета при президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта. Глава РФС также является кандидатом на включение в исполком УЕФА.

Его предшественником был Виталий Мутко. 25 декабря 2017 года Мутко заявил, что оставляет пост президента РФС на время разбирательства в Спортивном арбитражном суде (CAS), куда он обратился с апелляцией на решение Международного олимпийского комитета пожизненно отстранить его от Олимпийских игр. Исполняющим обязанности главы РФС тогда стал генеральный директор союза Александр Алаев. В декабре 2018 года Мутко окончательно ушел из РФС, и.о. президента стал глава Российской премьер-лиги Сергей Прядкин.

Мутко возглавлял РФС дважды: с апреля 2005 по ноябрь 2009 год и с сентября 2015 до окончательного ухода в конце 2018 года.

Первым президентом РФС был Вячеслав Колосков, он возглавлял организацию с февраля 1992 по апрель 2005 года. Также, не считая и.о. президента, руководили организацией Сергей Фурсенко (февраль 2020 – июнь 2012) и Николай Толстых (сентябрь 2012 – май 2015).