Никита Симонян переизбран первым вице-президентом РФС
Евгений Гинер стал вице-президентом союза
Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Легендарный советский футболист и тренер Никита Симонян переизбран на пост первого вице-президента Российского футбольного союза, сообщает пресс-служба РФС.
94-летний Симонян занимает пост с 1992 года.
Вице-президентами РФС стали Игорь Каменской, Сергей Прядкин, Евгений Гинер, Елена Илюхина и Денис Соловьев.
Звание почетного члена РФС за особые заслуги перед отечественным футболом присвоено Анатолию Турчаку.
Главой РФС является Александр Дюков.