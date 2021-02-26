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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:18

Никита Симонян переизбран первым вице-президентом РФС

Евгений Гинер стал вице-президентом союза

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Легендарный советский футболист и тренер Никита Симонян переизбран на пост первого вице-президента Российского футбольного союза, сообщает пресс-служба РФС.

94-летний Симонян занимает пост с 1992 года.

Вице-президентами РФС стали Игорь Каменской, Сергей Прядкин, Евгений Гинер, Елена Илюхина и Денис Соловьев.

Звание почетного члена РФС за особые заслуги перед отечественным футболом присвоено Анатолию Турчаку.

Главой РФС является Александр Дюков.

футбол РФС

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