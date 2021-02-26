Матч РПЛ ЦСКА – "Ахмат" перенесен с 8 на 6 марта

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Матч 21-го тура чемпионата Российской премьер-лиги между московским ЦСКА и грозненским "Ахматом" пройдет на два дня раньше, чем был запланирован.

Как сообщает пресс-служба РПЛ, игра пройдет не 8, а 6 марта. Начало игры – 14:00 мск.

В сообщении говорится, что перенос связан с решением исполкома РФС о переносе матчей 1/4 финала Кубка России со 2-3 марта на 7-8 апреля.

Также отмечается, что матч 23-го тура "Краснодар" – "Динамо" пройдет 18 марта и начнется в 19:00 мск.