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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:18

РФС перенес на месяц матчи Кубка России по футболу

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Российский футбольный союз утвердил перенос четвертьфинальных матчей Кубка России с начала марта на начало апреля, сообщает пресс-служба РФС.

Игры, запланированные на 2 и 3 марта, пройдут 7 и 8 апреля.

Как сообщил президент РФС Александр Дюков журналистам в пятницу, решение о месте и даты финала будет обсуждаться позднее.

"Ситуация с ковидом улучшается, но он полностью никуда не ушел и не собирается, поэтому матчи мы вынуждены проводить с ограничениями, хотя, ситуация меняется. Мы хотим принять такое решение, чтобы провести этот матч при максимальной загруженности трибун", - сказал Дюков.

В четвертьфинал вышли московские "Динамо", "Локомотив", ЦСКА, "Сочи", "Ахмат", "Крылья Советов", а также победитель пары "Уфа" - "Урал", матч между которыми из-за погодных условий был перенесен на 3 марта.

футбол Кубок России по футболу

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