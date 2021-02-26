Гандболист сборной Португалии Кинтана умер в возрасте 32 лет

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Вратарь сборной Португалии по гандболу Альфредо Кинтана скончался в пятницу на 33-м году жизни, сообщает пресс-служба "Порту", цвета которого голкипер защищал на клубном уровне.

23 февраля спортсмену стало плохо во время тренировки команды. У гандболиста остановилось сердце, ему оказали первую помощь на месте и незамедлительно госпитализировали. По сообщениям СМИ, сердце было остановлено на 45 минут, в результате чего у Кинтаны был выявлен отек мозга.

Кинтана выступал за "Порту" с 2010 года, в составе команды стал шестикратным победителем чемпионата Португалии. С 2014 года он привлекался к матчам за сборную Португалии, в частности, представлял ее на чемпионате Европы-2020.