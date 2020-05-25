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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:48

Экс-футболист "Ромы" Буассе скончался в возрасте 21 года

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Итальянский футбольный клуб "Рома" сообщил о кончине своего бывшего полузащитника камерунца Джозефа Буасса.

"Рома" скорбит по поводу смерти бывшего игрока академии Джозефа Буасса", - говорится в сообщении.

Камерунцу был 21 год. Как сообщает издание The Sun, футболист скончался от перенесенного накануне сердечного приступа.

С 2017 по 2019 год он тренировался в академии римлян и не привлекался в основной состав. С 2020 года он играл за румынский клуб "Университатя Клуж".

футбол

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