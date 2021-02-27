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Норвежская лыжница Йохауг стала 11-кратной чемпионкой мира

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Норвежская лыжница Тереза Йохауг завоевала золото проходящего в немецком Оберстдорфе чемпионата мира по лыжным видам спорта, финишировав первой в скиатлоне.

Дистанцию 15 км (7,5 км классическим стилем + 7,5 свободным стилем) она преодолела за 38 минут 35,5 секунды.

Таким образом, Йохауг стала 11-кратной чемпионкой мира.

Второе и третье места заняли шведские лыжницы. Завоевавшая серебро Фрида Карлссон отстала от победительницы на 30 секунд, финишировавшая третьей Эбба Андерссон – на 30,2.

Лучшей из россиянок стала Татьяна Сорина, занявшая восьмое место с отставанием от первого в 1 минуту 23,3 секунды. 10-й финишировала Яна Кирпиченко, 11-й – Юлия Ступак, 16-й – Наталья Непряева.

После декабрьского решения CAS, запрещающего в течение двух лет россиянам на ЧМ и Олимпийских играх выступать под государственной символикой своей страны, отечественные лыжники участвуют на чемпионате мира под названием RSF (Russian Ski Federation) и флагом Олимпийского комитета России.

лыжные гонки Тереза Йохауг

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