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ЦСКА в шестой раз выиграл регулярный чемпионат КХЛ

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Московский ЦСКА стал победителем регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В заключительном матче чемпионата армейский клуб нанес поражение казанскому "Ак Барсу", также претендовавшему на итоговое первое место. Результат прошедшей в Казани встречи, - 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) в пользу ЦСКА, в составе которого на 31-й минуте гол провел Артем Сергеев.

В итоге ЦСКА набрал 91 очко, "Ак Барс" – 90. Команды представляют Западную и Восточную конференции.

В итоге ЦСКА стал обладателем Кубка Континента – трофея, который вручается победителю регулярного чемпионата. Московский клуб выиграл его в шестой раз и в третий – подряд. При этом в 2019 году он стал первым клубом КХЛ, который в одном сезоне выиграл и Кубок Континента и Кубок Гагарина.

Что касается "Ак Барса", Кубок континента он не выиграл ни разу.

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