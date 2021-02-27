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Определились все пары первого раунда Кубка Гагарина КХЛ

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - По итогам заключительного дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) стали известны пары первого раунда плей-офф КХЛ.

Розыгрыш Кубка Гагарина стартует 2 марта.

Западная конференция КХЛ:

ЦСКА (1-е место в "регулярке") - "Спартак" (8)

СКА (2) - "Динамо" Минск (7)

"Динамо" Москва (3) - "Северсталь" (6)

"Локомотив" (4) - "Йокерит" (5)

Восточная конференция КХЛ:

"Ак Барс" (1) - "Торпедо" (8)

"Авангард" (2) - "Автомобилист" (7)

"Металлург" (3) - "Барыс" (6)

"Салават Юлаев" (4) - "Трактор" (5)

Серии проводятся до четырех побед, максимальное количество игр - семь. Первый раунд плей-офф КХЛ продлится до 15 марта.

хоккей КХЛ

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