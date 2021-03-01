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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:51

Трусова, Туктамышева и Щербакова выступят за сборную России на ЧМ в Стокгольме

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Федерация фигурного катания на коньках России назвала состав российской сборной на предстоящий чемпионат мира в Стокгольме, сообщает пресс-служба ФФККР.

В состав команды вошли:

Женщины - Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова.

Мужчины - Евгений Семененко, Михаил Коляда.

Спортивные пары: Александра Бойкова - Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина - Александр Галлямов, Евгения Тарасова - Владимир Морозов.

Танцы на льду: Тиффани Загорски - Джонатан Гурейро, Виктория Синицина - Никита Кацалапов, Александра Степанова - Иван Букин.

Турнир пройдет в столице Швеции с 22 по 28 марта.

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