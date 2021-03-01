ФХР изучит обстоятельства, приведшие к перелому позвоночника юного хоккеиста на игре

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Специалисты Федерации хоккея России изучат обстоятельства инцидента в матче Кубка Москвы среди игроков 2010 года рождения, в ходе которого тяжелую травму позвоночника получил один из юных хоккеистов, сообщает пресс-служба ФХР в понедельник.

"Федерация хоккея России изучит обстоятельства ситуации, которая стала причиной тяжелой травмы юного хоккеиста в матче Кубка Москвы среди игроков 2010 г.р. Специалистами федерации будет проведен разбор эпизода со столкновением с использованием всех доступных видеоматериалов и показаний очевидцев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "травмированному игроку была оказана своевременная медицинская помощь".

"В настоящий момент у ребенка диагностирован компрессионный перелом позвоночника, он находится на стационарном лечении. Федерация хоккея России желает юному хоккеисту скорейшего выздоровления", - отмечается в заявлении ФХР.

Накануне в соцсетях появилась запись столкновения двух игроков матча между командами ЦХМ - "Пингвины" (игроки 2010 года рождения). После контакта игрок "Пингвинов" упал на лед и ударился головой о борт.