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СКА начал с победы серию с минским "Динамо" в первом раунде Кубка Гагарина

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - В четверг прошли стартовые четыре матча первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Матч СКА (Санкт-Петербург) и "Динамо" (Минск), проходивший на арене петербургского клуба, закончился со счетом 4:2. Дублем в составе СКА отметился Андрей Кузьменко (27-я и 28-я минуты), по одной шайбе забросили Василий Подколзин (33) и Йоонас Кемппайнен (59). За "Динамо" забили Павел Варфоломеев (5) и Кирилл Воронин (51).

СпортОпределились все пары первого раунда Кубка Гагарина КХЛЧитать подробнее

В параллельном матче московское "Динамо" на своей арене переиграло "Северсталь" (Череповец) со счетом 1:0. Единственную шайбу во встрече забросил игрок "Динамо" Дмитрий Яшкин (23).

В еще одной встрече игрового дня "Авангард" (Омск) оказался сильнее "Автомобилиста" (Екатеринбург). Встреча проходила в подмосковной Балашихе, где "Авангард" проводит свои домашние матчи, и закончилась со счетом 3:0. Отличились Сергей Толчинский (7), Оливер Каски (41) и Кирилл Семенов (44).

Кроме того, в первой встрече дня магнитогорский "Металлург" дома обыграл "Барыс" (Нур-Султан) со счетом 7:4. Дубли в составе "Металлурга" оформили Егор Яковлев (22 и 53) и Николай Голдобин (29 и 34), по одной шайбе забросили Егор Коробкин (1), Сергей Мозякин (27) и Николай Прохоркин (54). В составе "Барыса" отметились Кирилл Панюков (6), Роман Старченко (14), Даррен Диц (16) и Филип Вароне (37).

Счет во всех сериях - 1-0. Вторые матчи серий в этих парах пройдут на тех же аренах 4 марта. Сутками ранее пройдут первые встречи в других парах.

хоккей КХЛ

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