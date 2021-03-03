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"Уфа" победила "Урал" и вышла в четвертьфинал Кубка России по футболу

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Футболисты "Уфы" со счетом 3:0 нанесли поражение екатеринбургскому "Уралу" в домашнем матче 1/8 финала Кубка России по футболу

На 50-й и 67-й минутах в составе "Уфы" голы провел Тимур Жамалетдинов, на 62-й (с пенальти) – Комнен Андрич.

Жеребьевка четвертьфинала пройдет в среду.

Ранее в четвертьфинал вышли московские "Динамо", "Локомотив", ЦСКА, а также "Сочи", "Арсенал" (Тула), "Ахмат" (Грозный), "Крылья Советов" (Самара).

футбол Кубок России по футболу

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