"Уфа" победила "Урал" и вышла в четвертьфинал Кубка России по футболу

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Футболисты "Уфы" со счетом 3:0 нанесли поражение екатеринбургскому "Уралу" в домашнем матче 1/8 финала Кубка России по футболу

На 50-й и 67-й минутах в составе "Уфы" голы провел Тимур Жамалетдинов, на 62-й (с пенальти) – Комнен Андрич.

Жеребьевка четвертьфинала пройдет в среду.

Ранее в четвертьфинал вышли московские "Динамо", "Локомотив", ЦСКА, а также "Сочи", "Арсенал" (Тула), "Ахмат" (Грозный), "Крылья Советов" (Самара).