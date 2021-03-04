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Арбитр потерял сознание на матче КХЛ "Авангард" - "Автомобилист"

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Линейный арбитр Юрий Иванов потерял сознание в третьем периоде матча плей-офф Континентальной хоккейной лиги между командами "Авангард" (Омск) и "Автомобилист" (Екатеринбург).

"Линейный арбитр Юрий Иванов находится в сознании и общается с медицинской бригадой, которая оказывает оперативную медицинскую помощь. Решения о дальнейших действиях будут приняты после первичного обследования на арене. КХЛ о них проинформирует дополнительно", - сообщает пресс-служба КХЛ.

Матч проходит в Балашихе, где домашние встречи в последнее время проводит "Авангард". Идет третий период, счет 4:3 в пользу "Авангарда".

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