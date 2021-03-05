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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:34

"Салават Юлаев" обыграл "Трактор" и сравнял счет в серии первого раунда плей-офф КХЛ

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Челябинский "Трактор" в овертайме уступил уфимскому "Салавату Юлаеву" во втором матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, состоявшаяся в Уфе в пятницу, завершилась со счетом 3:2 (0:1, 2:0, 0:1, 1:0). Решающую шайбу на 74-й минуте (в овертайме) забросил финн Теему Хартикайнен.

Счет в серии до четырех побед - 1-1.

Следующий матч состоится 7 марта в Челябинске.

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