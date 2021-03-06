"Сочи" прервал победную серию в РПЛ, сыграв вничью с "Ростовом"

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Сочи" сыграл вничью с "Ростовом" в матче 21-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, проходившая в Ростове, завершилась со счетом 0:0.

На 94-й минуте футболист "Сочи" Никита Бурмистров получил желтую карточку, однако после просмотра видеоповтора арбитр принял решение заменить ее на красную и удалить игрока за грубый фол.

"Сочи" прервал свою победную серию в чемпионате, которая длилась четыре матча.

"Сочи" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата, набрав 37 очков. "Ростов" идет пятым с 34 очками в активе.

В следующем туре обе команды сыграют в гостях: "Сочи" 14 марта сыграет с московским "Локомотивом", "Ростов" 12 марта встретится с "Химками".