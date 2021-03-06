Гандболистки ЦСКА проиграли "Криму" в первом матче плей-офф Лиги чемпионов

Девушки из "Ростов-Дона" выиграли в Хорватии у "Подравки"

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Гандболистки московского ЦСКА в субботу на выезде уступили словенскому "Криму" в первом матче 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов.

Поединок в Любляне завершился со счетом 25:20. Ответный поединок пройдет в Москве 13 марта.

Для ЦСКА, образованного в 2019 году, это дебютное участие в Лиге чемпионов. Команда, ставшая третьей в Суперлиге по итогам сезона-2019/2020, получила wild card.

В свою очередь гандболистки "Ростов-Дона" в первом матче плей-офф в Хорватии одолели "Подравку" - 29:20.

Из-за пандемии ЛЧ-2020/2021 в феврале претерпел изменения. Изначально участники были разделены на две группы по 8 команд в каждой. После двухкругового турнира по две лучшие команды напрямую попадали в четвертьфинал. А командам, занявшим 3-6-е места, предстояло сыграть в 1/8 финала. Остальные должны были выбыть из турнира.

Но из-за антивирусных ограничений ряд поединков так и не состоялся. И 10 февраля Европейская федерация гандбола объявила, что в плей-офф проходят все 16 команд. При этом "Ростов-Дон" в своей группе А занял итоговое первое место, а ЦСКА в группе В - второе.