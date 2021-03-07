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"Тамбов" проиграл "Динамо" и довел серию без побед в РПЛ до 10 матчей

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Динамо" (Москва) обыграл "Тамбов" в матче 21-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).

Игра проходила на стадионе московской команды и завершилась со счетом 2:0. Счет в матче открыл игрок "Динамо" Вячеслав Грулев (38-я минута). Еще один гол забил Никола Моро, реализовавший пенальти на 90-й минуте.

"Тамбов" не может выиграть десять последних матчей чемпионата, потерпев восемь поражений и дважды сыграв вничью. Последний раз команда выигрывала в 11-м туре у волгоградского "Ротора" (2:0).

"Динамо" идет на четвертом месте в таблице, набрав 36 очков. "Тамбов" занимает последнее, 16-е место, набрав 13 очков.

В следующем туре "Динамо" сыграет против "Спартака", матч состоится 13 марта. "Тамбов" 14 марта на домашней арене примет "Краснодар".

футбол РПЛ Динамо Тамбов

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