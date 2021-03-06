"Ахмат" проиграл ЦСКА в матче Российской премьер-лиги

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Футбольный клуб ЦСКА (Москва) одержал победу над "Ахматом" (Грозный) в матче 21-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, проходившая в Москве, завершилась со счетом 2:0. Счет в матче открыл Саломон Рондон, реализовавший пенальти на 38-й минуте. Это первый гол нападающего в составе ЦСКА после перехода в команду на правах аренды из китайского "Далянь Ифан". Кроме того, на 52-й минуте отличился Никола Влашич.

"Ахмат" не может выиграть в чемпионате семь матчей подряд. Последний раз грозненский клуб побеждал в матче 14-го тура против "Тамбова", встреча проходила 7 ноября 2020 года и завершилась со счетом 1:0.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице чемпионата, имея в активе 40 очков. "Ахмат" идет на 11 месте, набрав 26 очков.

В следующем туре ЦСКА встретится с тульским "Арсеналом", встреча пройдет 13 марта. "Ахмат" в тот же день сыграет против лидирующего в чемпионате "Зенита" (Санкт-Петербург).