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МОК отказался признавать сына Лукашенко главой НОК Белоруссии

МОК отказался признавать сына Лукашенко главой НОК Белоруссии
Виктор Лукашенко, сын президента Белоруссии Александра Лукашенко
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета не признал итоги выборов президента Национального олимпийского комитета Белоруссии, сообщает пресс-служба МОК.

"Исполком МОК сегодня ввел временные санкции в отношении НОК Белоруссии. В частности, не признавать избрание Виктора Лукашенко новым президентом НОК Белоруссии, а также Дмитрия Баскова – членом исполнительного комитета НОК Белоруссии", - говорится в сообщении.

Также продлено отстранение НОК Белоруссии и его исключение из числа участников всех мероприятий, проходящих под эгидой МОК.

Виктор Лукашенко, сын президента Белоруссии Александра Лукашенко, который до настоящего времени работал в должности первого вице-президента Национального олимпийского комитета, был избран Олимпийским собранием на пост президента НОК 26 февраля.

С апреля 2019 года он исполнял обязанности первого вице-президента НОК, а в ноябре того же года был избран Олимпийским собранием на этот пост.

C мая 1997 года президентом НОК являлся президент Александр Лукашенко.

Белоруссия МОК Виктор Лукашенко Александр Лукашенко

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