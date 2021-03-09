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Фристайлистка Смирнова принесла историческое для России золото ЧМ в парном могуле

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Российская фристайлистка Анастасия Смирнова стала чемпионкой мира в Алматы.

В финальном заезде она обошла другую представительницу России Викторию Лазаренко, которая, соответственно, стала серебряным призером. Бронзу завоевала Анастасия Городко из Казахстана.

Золотая медаль Смирновой – первая в истории сборной России награда высшего достоинства на чемпионатах мира в парном могуле.

Россияне на ЧМ в Казахстане выступают под флагом Олимпийского комитета России (ОКР) и названием Russian Ski Federation (RSF).

фристайл

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