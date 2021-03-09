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"Салават Юлаев" увеличил отрыв от "Трактора" в серии 1/8 финала Кубка Гагарина

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Хоккейный клуб "Салават Юлаев" (Уфа) обыграл соперников из "Трактора" (Челябинск) в четвертом матче серии первого раунд, 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра, проходившая в Челябинске, завершилась со счетом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0). Победу "Салавату Юлаеву" принесли точные броски Тему Хартикайнена (35-я минута), Маркуса Гранлунда (49) и Сакари Маннинена (59).

Счет в серии до четырех побед - 3-1 в пользу "Салавата Юлаева".

Следующий матч серии пройдет 11 марта в Уфе. В случае победы клуб из столицы Башкортостана получит путевку в следующий раунд.

хоккей КХЛ

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