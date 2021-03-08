"Барыс" сравнял счет с "Металлургом" в серии 1/8 финала Кубка Гагарина

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Хоккеисты "Барыса" (Нур-Султан) нанесли поражение магнитогорскому "Металлургу" в матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Результат встречи, прошедшей а Нур-Султане, - 4:2 (1:1, 1:1, 2:0) в пользу "Барыса".

В составе казахстанской команды голы провели Мэтт Фрэттин (20, в большинстве), Джесси Блэкер (27), Роман Старченко (53, в большинстве), Кирилл Панюков (в пустые ворота).

Авторы голов в составе "Металлурга" – Николай Прохоркин (4, в большинстве) и Николай Голдобин (25).

Счет в серии до четырех побед стал равным – 2-2. Следующий матч пройдет 10 марта в Магнитогорске.