Минское "Динамо" победило СКА и сократило отставание в серии плей-офф КХЛ

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Петербургский СКА проиграл минскому "Динамо" в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Матч, проходивший в столице Белоруссии в понедельник, закончился со счетом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0) в пользу хозяев. Таким образом, "Динамо" сократило отставание в серии до четырех побед: 3-1 в пользу СКА. Пятая встреча пройдет 10 марта на арене СКА.

Кроме этого, московское "Динамо" в Череповце обыграло местную "Северсталь". Встреча завершилась поражением "Северстали" со счетом 2:5 (0:2, 2:1, 0:2). Счет в серии - 3-1 в пользу "Динамо". В следующий раз команды встретятся 10 марта в Москве.