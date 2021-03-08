Гол Ковальчука помог "Авангарду" обыграть "Автомобилист" в матче плей-офф КХЛ

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Омский "Авангард" в гостях нанес поражение "Автомобилисту" в 4-м матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Матч, прошедший на арене "Уралец" в Екатеринбурге, завершился со счетом 4:3 (0:2, 1:1, 2:0, 0:0, 1:0) в пользу "Авангарда". Решающий гол во втором овертайме - на 89-й минуте - провел Илья Ковальчук.

В основное время за уральцев шайбы забросили Никита Трямкин (7) и Брукс Мэйсек (19, 35). За гостей отличились Илья Ковальчук (31), Рид Буше (57) и Иржи Секач (58).

Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу "Авангарда".

Следующая встреча пройдет в подмосковной Балашихе, где "Авангард" проводит домашние матчи, 10 марта.