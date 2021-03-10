"Порту" в меньшинстве выбил "Ювентус" из Лиги чемпионов

Криштиану Роналду лишился шансов выиграть Лигу чемпионов в нынешнем сезоне Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Португальский футбольный клуб "Порту" завоевал путевку в 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА, пройдя по сумме двух встреч итальянский "Ювентус".

Основное время ответной игры 1/8 финала в Турине завершилось со счетом 2:1 в пользу "Ювентуса". Поскольку с аналогичным счетом "Порту" ранее победил в первой игре, во встрече в Италии было назначено дополнительное время, по итогам которого победил "Ювентус" – 3:2. За счет преимущества по голам на выезде дальше прошел "Порту".

На 19-й минуте ответного матча "Порту" вышел вперед благодаря голу Сержиу Оливейры с пенальти. Во втором тайме два гола в составе "Ювентуса" – на 49-й, 63-й минутах провел Федерико Кьеза.

В дополнительное время Оливейра вновь поразил ворота "Ювентуса", после чего счет стал 2:2. Через две минуты отличился футболист "Ювентуса" Адриен Рабьо.

Начиная с 54-й минуты, "Порту" играл в меньшинстве: вторую желтую карточку (двумя минутами ранее – первую) получил Мехди Тареми.