"Металлург" вышел вперед в серии 1/8 финала Кубка Гагарина с "Барысом"

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Хоккеисты магнитогорского "Металлурга" добились победы над "Барысом" из Нур-Султана в домашнем матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги.

Результат встречи – 5:1 (2:0, 3:1, 0:0) в пользу "Металлурга".

В составе победителей голы провели Сергей Мозякин (2-я минута), Николай Прохоркин (16, в большинстве), Николай Голдобин (28, в большинстве), Тейлор Бек (36), Деннис Расмуссен (37). В составе "Барыса" шайбу в большинстве забросил Кертис Волк (31).

Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу "Металлурга", в следующий раз команды встретятся 12 марта на льду "Барыса".