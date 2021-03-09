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"Локомотив" и "Ак Барс" вышли в 1/4 финала Кубка Гагарина

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Хоккейные клубы "Локомотив" (Ярославль) и "Ак Барс" (Казань) вышли во второй раунд плей-офф Континентальной хоккейной лиги, одержав победы в сериях 1/8 финала против "Йокерита" (Хельсинки) и нижегородского "Торпедо" соответственно.

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"Локомотив" обыграл "Йокерит" в четвертом матче серии со счетом 4:1 (1:0, 1:1, 2:0). За ярославский клуб отметились Алексей Марченко (10-я минута), Тему Пулккинен (32), Андре Петерссон (54) и Владимир Ткачев (56). "Йокерит" ответил шайбой Джонатана Пудаса (28).

Встреча проходила в Ярославле, но номинальным хозяином площадки был "Йокерит", который не может проводить матчи на своей арене из-за коронавирусных ограничений в Финляндии.

Итоговый счет в серии - 4-0.

В следующем раунде "Локомотив" сыграет против московского ЦСКА, который выиграл серию у столичного "Спартака".

"Ак Барс" в гостях победил "Торпедо" со счетом 4:1 (0:0, 3:1, 1:0). Победу "Ак Барсу" принесли шайбы Андрея Педана (21), Найджела Доуса (23), Виктора Тихонова (31) и Станислава Галиева (58). За "Торпедо" забил Иван Чехович (28).

Серия завершилась со счетом 4-0.

Следующим соперником соперником "Ак Барса" станет победитель пары "Салават Юлаев" (Уфа) - "Трактор" (Челябинск), где счет в серии - 3-1 в пользу клуба из столицы Башкортостана.

хоккей КХЛ

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