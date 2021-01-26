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Сыгравший за четыре года один матч в РПЛ легионер "Спартака" покинул клуб

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб "Спартак" объявил об уходе либерийского нападающего Сильвануса Нимели.

"22-летний форвард сборной Либерии продолжит карьеру в "Горице", выступающей в высшей лиге чемпионата Хорватии", - говорится в сообщении пресс-службы "Спартака".

Нимели стал игроком "Спартака" в начале 2017 года (до этого находился в системе чешских клубов), однако был задействован в фарм-клубе московского ФК – "Спартаке-2". В Футбольной национальной лиге (ФНЛ, второй по значимости дивизион отечественного футбола) он провел свыше сотни матчей, забив 23 мяча.

В РПЛ он провел один (неполный, вышел во втором тайме) матч, в 2018 году – против казанского "Рубина".

футбол ФК Спартак

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