Арбитр Сергей Иванов назначен на матч РПЛ "Динамо" – "Спартак"

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Сергей Иванов получил назначение в качестве главного арбитра на матч 22-го тура чемпионата Российской премьер-лиги между московскими командами "Динамо" и "Спартак".

Помогать ему, как сообщает пресс-служба РПЛ, будут ассистенты Дмитрий Сафьян, Дмитрий Жвакин; резервный судья – Алексей Сухой. За систему VAR будет отвечать Сергей Карасев и ассистент Дмитрий Чельцов.

Матч пройдет 13 марта на динамовском стадионе.

В настоящее время "Динамо" занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 36 очков, "Спартак" – третье (38).

На остальных матчах тура будут работать следующие главные арбитры:

- 12 марта. "Химки" – "Ростов": Сергей Лапочкин;

- 13 марта. "Урал" – "Ротор": Михаил Вилков, "Арсенал" – ЦСКА: Владислав Безбородов, "Зенит" – "Ахмат": Виталий Мешков;

- 14 марта. "Уфа" – "Рубин": Игорь Панин, "Тамбов" – "Краснодар": Павел Шадыханов, "Локомотив" – "Сочи": Алексей Матюнин.