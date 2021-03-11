Французский биатлонист Фийон Майе выиграл спринт на этапе Кубка мира

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Биатлонист сборной Франции Кентен Фийон Майе победил в спринтерской гонке, прошедшей в четверг в чешском Нове-Место в рамках 9-го, предпоследнего этапа Кубка мира.

Дистанцию 10 км Фийон Майе преодолел за 22 минуты 7,2 секунды и на двух огневых рубежах был точен.

"Серебро" завоевал норвежец Тарьей Бе (отставание +11,3 секунды; 0 промахов).

Тройку призеров замкнул итальянец Лукас Хофер (+14,8; 0).

Лучшим из россиян стал Матвей Елисеев, который с нулем промахов отстал от Фийон Майе на 49,4 секунды и финишировал 16-м.

Александр Логинов - 17-й, (+50,2; 0), Эдуард Латыпов - 25-й (+1:07,4; 2), Евгений Гараничев - 30-й (+1:22,8; 0), Карим Халили - 38-й (+1:43,9; 2), Кирилл Стрельцов (все - Россия) - 63-й (+2:14,2; 2).