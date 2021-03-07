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Братья Бе заняли первые места в гонке преследования на этапе КМ по биатлону

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Норвежский биатлонист Тарьей Бе выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира, который завершился в чешском Нове-Место.

Бе допустил один промах и закончил гонку за 28 минут и 17 секунд.

Вторым стал брат победителя - Йоханнес Тиннес Бе, он допустил два промаха и отстал от лидера на восемь секунд. Третье место занял француз Симон Дестье (два промаха, 11 секунд отставания).

Лучшим из россиян стал Александр Логинов, финишировавший на 19-й позиции (три промаха, 1 минута 36 секунд отставания). Эдуард Латыпов финишировал 23-м (4; 1:55), Матвей Елисеев занял 24-е место (2; 1:57), Саид Каримулла Халили стал 36-м (3; 2:26), Евгений Гараничев - 46-й (4; 3:20).

биатлон

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