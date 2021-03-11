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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:46

Даниил Медведев вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Марселе

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев нанес поражение белорусу Егору Герасимову во 2-м круге турнира категории ATP-250, проходящего в Марселе (Франция).

Результат встречи - 6:2, 6:4 в пользу Медведева, который является 3-й ракеткой мира. Герасимов в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) занимает 76-ю строчку.

В 1/4 финала Медведев встретится с итальянцем Янником Синнером (34-е место в рейтинге АТР).

Призовой фонд соревнования составляет более 334 тыс. евро.

теннис Даниил Медведев

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