Теннисист Рублев продолжил серию побед в Дохе, не выходя на корт
Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев получил путевку в полуфинал на турнире серии ATP-250 в Дохе.
Россиянин стал полуфиналистом автоматически, поскольку его соперник по 1/4 финала венгр Мартон Фучович снялся с турнира. В результате победа российскому теннисисту присуждена автоматически.
В предшествовавшем четвертьфиналу матче второго круга Рублеву также не удалось сыграть: с соревнования тогда снялся другой его соперник, француз Ришар Гаске.
От участия в первом круге россиянин изначально был освобожден в связи с высокими позициями – восьмое место – в рейтинге ATP.
В полуфинале Рублев должен сыграть с победителем пары Доминик Тим (Австрия, 4-й номер рейтинга) – Роберт Баутиста Агут (Испания, 13).