Теннисист Рублев продолжил серию побед в Дохе, не выходя на корт

Фото: Jan Kok/Soccrates/Getty Images

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев получил путевку в полуфинал на турнире серии ATP-250 в Дохе.

Россиянин стал полуфиналистом автоматически, поскольку его соперник по 1/4 финала венгр Мартон Фучович снялся с турнира. В результате победа российскому теннисисту присуждена автоматически.

В предшествовавшем четвертьфиналу матче второго круга Рублеву также не удалось сыграть: с соревнования тогда снялся другой его соперник, француз Ришар Гаске.

От участия в первом круге россиянин изначально был освобожден в связи с высокими позициями – восьмое место – в рейтинге ATP.

В полуфинале Рублев должен сыграть с победителем пары Доминик Тим (Австрия, 4-й номер рейтинга) – Роберт Баутиста Агут (Испания, 13).