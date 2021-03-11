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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:46

Федерер проиграл Басилашвили в четвертьфинале турнира в Дохе

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Швейцарский теннисист Роджер Федерер потерпел поражение от представителя Грузии Николоза Басилашвили в матче 1/4 финала турнира категории ATP 250 в Дохе.

Результат встречи – 3:6, 6:1, 7:5 в пользу Басилашвили. Продолжительность матча составила 1 час 52 минуты.

В полуфинале 42-я ракетка мира Басилашвили сыграет с американцем Тэйлором Харри Фрицем (номер 33 в рейтинге ATP).

Что касается Федерера, для шестой ракетки мира это был второй матч после годичной с лишним паузы, вызванной травмой, операциями и восстановлением. Накануне он обыграл британца Даниэля Эванса.

Призовой фонд турнира в Дохе составляет $890,920 тыс.

теннис Роджер Федерер

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