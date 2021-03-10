Федерер выиграл в первом матче после длительной из-за травмы паузы

Роджер Федерер в первом после возвращения матче Фото: Mohamed Farag/Getty Images

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Швейцарский теннисист Роджер Федерер провел первый матч после годичной с лишним паузы вызванной травмой и последующими за ней операциями и восстановлением.

Он победил на турнире в Дохе британца Даниэля Эванса со счетом 7:6 (10:8), 3:6, 7:5. Продолжительность игры составила 2 часа 25 минут.

Матч прошел в рамках второго круга турнира, от участия в первом раунде соревнования именитый швейцарец был освобожден.

Матч против Эванса был первым для Федерера с января 2020 года.

Следующим соперником Федерера – в четвертьфинале - будет представитель Грузии Николоз Басилашвили.

В прошлом году теннисист перенес две операции на колене, летом он сообщил, что в 2020 году больше не сыграет.

Федерер является 20-кратным победителем турниров Большого шлема. На Australian Open-2020 он установил рекорд по числу участий на этом турнире – 21-й раз.

В настоящий момент Федерер занимает шестое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.