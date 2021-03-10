Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:58

Федерер выиграл в первом матче после длительной из-за травмы паузы

Федерер выиграл в первом матче после длительной из-за травмы паузы
Роджер Федерер в первом после возвращения матче
Фото: Mohamed Farag/Getty Images

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Швейцарский теннисист Роджер Федерер провел первый матч после годичной с лишним паузы вызванной травмой и последующими за ней операциями и восстановлением.

Он победил на турнире в Дохе британца Даниэля Эванса со счетом 7:6 (10:8), 3:6, 7:5. Продолжительность игры составила 2 часа 25 минут.

Матч прошел в рамках второго круга турнира, от участия в первом раунде соревнования именитый швейцарец был освобожден.

Матч против Эванса был первым для Федерера с января 2020 года.

Следующим соперником Федерера – в четвертьфинале - будет представитель Грузии Николоз Басилашвили.

В прошлом году теннисист перенес две операции на колене, летом он сообщил, что в 2020 году больше не сыграет.

Федерер является 20-кратным победителем турниров Большого шлема. На Australian Open-2020 он установил рекорд по числу участий на этом турнире – 21-й раз.

В настоящий момент Федерер занимает шестое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.

теннис Роджер Федерер

Новости по теме

Новости

"Авангард" и московское "Динамо" вышли в 1/4 финала Кубка Гагарина

Томас Бах переизбран президентом Международного олимпийского комитета

Томас Бах переизбран президентом Международного олимпийского комитета

"Порту" в меньшинстве выбил "Ювентус" из Лиги чемпионов

"Порту" в меньшинстве выбил "Ювентус" из Лиги чемпионов

Дортмундская "Боруссия" вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА

"Локомотив" и "Ак Барс" вышли в 1/4 финала Кубка Гагарина

ЦСКА победил "Спартак" и вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина

ЦСКА победил "Спартак" и вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина

Япония проведет ОИ в Токио без присутствия зарубежных болельщиков

Япония проведет ОИ в Токио без присутствия зарубежных болельщиков

Йоахим Лев покинет сборную Германии по окончании чемпионата Европы

Йоахим Лев покинет сборную Германии по окончании чемпионата Европы

МОК отказался признавать сына Лукашенко главой НОК Белоруссии

МОК отказался признавать сына Лукашенко главой НОК Белоруссии

"Рубин" обыграл "Зенит" в чемпионате России по футболу

"Рубин" обыграл "Зенит" в чемпионате России по футболу
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код