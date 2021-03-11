МЮ и "Милан" сыграли вничью в первом матче 1/8 финала Лиги Европы

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Итальянский футбольный клуб "Милан" в компенсированное ко второму тайму время ушел от поражения в первом матче 1/8 финала Лиги Европы УЕФА с английским "Манчестер Юнайтед".

Встреча, прошедшая в Манчестере, завершилась со счетом 1:1.

На 50-й минуте игры хозяев вывел вперед точным ударом Амад Диалло. Победный для МЮ счет продержался до второй минуты, компенсированной ко второму тайму: в этот момент мяч забил футболист "Милана" Симон Кьер.

Ответный матч пройдет через неделю в Милане.

К настоящему моменту завершились еще три матча, их результаты: "Динамо" (Украина) – "Вильярреал" (Испания) – 0:2, "Аякс" (Нидерланды) – "Янг Бойз" (Швейцария) – 3:0, "Славия" (Чехия) – "Рейнджерс" (Шотландия) – 1:1.

Российские клубы до данной стадии турнира не добрались.