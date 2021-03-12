Автор серии рекордов ЛЧ Холанд признан лучшим игроком недели в турнире

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Нападающий дортмундского футбольного клуба "Боруссия" Эрлинг Холанд получил статус лучшего игрока прошедшей недели в Лиге чемпионов, сообщает пресс-служба турнира.

В ответном матче 1/8 финала в Дортмунде он забил два мяча в ворота испанской "Севильи". Матч завершился со счетом 2:2, но по сумме двух встреч лучшей оказалась "Боруссия", которая и вышла в четвертьфинал.

При этом, как сообщалось, Холанд стал автором серии уникальных достижений в Лиге чемпионов. Он первым в истории турнира смог забить как минимум по два мяча в четырех матчах подряд. Кроме того, Холанд стал самым молодым (20 лет 231 – на момент игры – день) футболистом, кто забивал в шести играх подряд. Также статистики отметили, что норвежец быстрее всех в истории ЛЧ провел 20 голов – за 14 матчей. К примеру, занимающему в этом рейтинге второе место англичанину Харри Кейну на преодоление этого рубежа понадобились 24 матча.

Помимо Холанда, на звание игрока недели претендовали полузащитник португальского "Порту" Сержиу Оливейра, полузащитник английского "Ливерпуля" Фабиньо и вратарь французского "Пари Сен-Жермен" Кейлор Навас.