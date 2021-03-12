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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:54

"Химки" победили "Ростов" и продлили беспроигрышную серию в РПЛ до девяти матчей

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Футболисты подмосковных "Химок" со счетом 1:0 нанесли поражение "Ростову" (Ростов-на-Дону) в матче 22-го тура чемпионата Российской премьер-лиги.

Автором победного для "Химок" гола стал Резиуан Мирзов, реализовавший пенальти на 49-й минуте.

На 71-й минуте футболист "Ростова" Али Соу поразил ворота "Химок", однако арбитр Сергей Лапочкин после просмотра видеоповтора момента зафиксировал положение "вне игры" и гол отменил.

"Химки" продлили беспроигрышную серию в РПЛ до девяти матчей. Последнее поражение команды в чемпионате России датировано 1 ноября, когда "Химки" дома уступили "Зениту" (0:2).

В настоящее время "Ростов" имеет в своем активе 34 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице. "Химки" – на девятом месте, 32 балла.

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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