Француз Майе выиграл гонку преследования на этапе КМ по биатлону в Чехии

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Биатлонист сборной Франции Кентен Фийон Майе победил в гонке преследования, прошедшей в чешском Нове-Место в рамках 9-го этапа Кубка мира.

Дистанцию 12,5 км Фийон Майе преодолел за 28 минут 46,7 секунды. На четырех огневых рубежах он промахнулся два раза, заработав, таким образом, два штрафных круга.

Серебро завоевал норвежец Йоханнес Бе (отставание +8 секунд; 2 промаха). Тройку призеров замкнул француз Эмильен Жаклен (+14,6; 1).

Лучшим из россиян стал Матвей Елисеев, который с одним промахом отстал от Майе на 1 минуту 19,3 секунды и финишировал 10-м.

Александр Логинов - 17-й (+1:56,3; 3), Эдуард Латыпов - 21-й (+2:23,7; 4), Карим Халили - 22-й (+2:31,9; 1), Евгений Гараничев (все - Россия) - 32-й (+3:01,9; 2).

В 19:30 начнется женская гонка преследования.