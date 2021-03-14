Адаптированный к олимпийскому типу скалодром построят в Москве для подготовки к ОИ

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Для подготовки к летней Олимпиаде российским скалолазам возведут скалодром в Москве, максимально приближенный к олимпийскому, рассказал "Интерфаксу" президент Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков.

"Планы подготовки к Олимпиаде сверстаны, у каждого из наших спортсменов свой график сборов. Где-то ребята будут пересекаться. Например, в конце марта начнется сбор в Москве, на котором будут Алексей Рубцов и Виктория Мешкова. Дело в том, что в ЛФК ЦСКА будет установлен скалодром для боулдеринга, максимально приближенный к тому, что будет на Олимпиаде", - сообщил Бычков.

"Еще в прошлом году Япония приглашала всех желающих ознакомиться с олимпийским скалодромом. Мы посчитали правильным отправить своего специалиста, он собрал информацию, и теперь у нас есть возможность смоделировать приближенную копию этого скалодрома – процесс установки уже начался с 13 марта", - добавил он.

"При подготовке к Олимпиаде важен каждый нюанс. На скалодроме установим зацепы и рельефы, какие будут на Играх, так, чтобы ребята могли уже сейчас привыкнуть к ним, понять характеристики, какое у этих элементов трение. Постараемся смоделировать трассы, приближенные к олимпийским, хотя какие они точно будут, на 100% никто не знает. Но все равно у ребят будет возможность понять, что их будет ждать на Олимпиаде. Постараемся сделать все, чтобы наши спортсмены были готовы к Играм", - рассказал глава федерации.

Летняя Олимпиада 2020 года из-за пандемии коронавируса была перенесена на лето 2021 года.

На Играх в Токио Россию будут представлять Алексей Рубцов, Виктория Мешкова и Юлия Каплина.