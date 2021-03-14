Умер бывший абсолютный чемпион мира по боксу американец Марвин Хаглер

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в среднем весе Марвин Хаглер скончался в возрасте 66 лет, сообщает "Би-би-си".

За свою 14-летнюю карьеру он провел 67 боев. Американец одержал победы в 62 из них (52 нокаутом), трижды проиграл, два раза была зафиксирована ничья.

Хаглер доминировал в среднем весе начиная с 1979 года и вплоть до своего скандального поражения от Шугар Рэя Леонарда. Тот бой в апреле 1987 года завершился победой Леонарда по очкам. Мнения судей тогда разделились, и команда Хаглера и СМИ тогда заявляли, что победу у него украли.

Марвин Хаглер 12 раз успешно защищал чемпионский титул, в том числе в 1985 году в ставшем классикой бое с Томасом Хирнсом, то противостояние вошло в историю как "Война".