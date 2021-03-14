Скончался знаменитый британский комментатор "Формулы-1" Мюррей Уокер

Комментатор Мюррей Уокер. Архивное фото Фото: Kent Gavin/Mirrorpix via Getty Images

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Легендарный британский комментатор автогонок "Формула-1" Мюррей Уокер умер на 98-м году жизни. Пресс-служба "Формулы-1" не приводит причину смерти.

Мюррей Уокер в молодости был мотогонщиком, во время Второй мировой войны служил в танковых войсках.

Первый раз Уокер работал на Гран-при еще в 1949 году, в 1978 стал штатным гоночным комментатором. В Великобритании Уокер стал синонимом "Формулы-1", продолжая комментировать гонки вплоть до ухода на пенсию в 2001 году.

В 1996 году комментатор был удостоен Ордена Британской империи.

Среди фанатов и СМИ широко расходились его "мюррейизмы": "лидирующая машина абсолютно уникальна! Не считая того, что следующая за ней абсолютной ей идентична"; "с машиной все в порядке, не считая того что она горит" и др.