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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:07

Скончался знаменитый британский комментатор "Формулы-1" Мюррей Уокер

Скончался знаменитый британский комментатор "Формулы-1" Мюррей Уокер
Комментатор Мюррей Уокер. Архивное фото
Фото: Kent Gavin/Mirrorpix via Getty Images

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Легендарный британский комментатор автогонок "Формула-1" Мюррей Уокер умер на 98-м году жизни. Пресс-служба "Формулы-1" не приводит причину смерти.

Мюррей Уокер в молодости был мотогонщиком, во время Второй мировой войны служил в танковых войсках.

Первый раз Уокер работал на Гран-при еще в 1949 году, в 1978 стал штатным гоночным комментатором. В Великобритании Уокер стал синонимом "Формулы-1", продолжая комментировать гонки вплоть до ухода на пенсию в 2001 году.

В 1996 году комментатор был удостоен Ордена Британской империи.

Среди фанатов и СМИ широко расходились его "мюррейизмы": "лидирующая машина абсолютно уникальна! Не считая того, что следующая за ней абсолютной ей идентична"; "с машиной все в порядке, не считая того что она горит" и др.

Хроника 05 января 2019 года – 14 марта 2021 годаУмершие знаменитости
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