Россия стала пятой в сингл-миксте на этапе Кубка мира по биатлону

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Сборная Швеции по биатлону стала победителем сингл-микста (смешанной одиночной эстафеты), прошедшего в чешском Нове-Место в рамках очередного этапа Кубка мира.

Шведская команда, в составе которой выступили Линн Перссон и Себастиан Самуэльссон, потратила на гонку 37 минут 41,4 секунды, допустив семь неточных выстрелов.

Второе место с отставанием в 1,5 секунды заняла Норвегия (6 промахов), третье с отставанием в 26,1 секунды – сборная США (7).

Российская команда, которую представили Лариса Куклина и Матвей Елисеев, стала пятой. У нее семь промахов и отставание от первого места в 1 минуту 10,8 секунды.

Этой гонкой завершилась программа девятого этапа Кубка мира.