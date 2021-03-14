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Россия стала пятой в сингл-миксте на этапе Кубка мира по биатлону

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Сборная Швеции по биатлону стала победителем сингл-микста (смешанной одиночной эстафеты), прошедшего в чешском Нове-Место в рамках очередного этапа Кубка мира.

Шведская команда, в составе которой выступили Линн Перссон и Себастиан Самуэльссон, потратила на гонку 37 минут 41,4 секунды, допустив семь неточных выстрелов.

Второе место с отставанием в 1,5 секунды заняла Норвегия (6 промахов), третье с отставанием в 26,1 секунды – сборная США (7).

Российская команда, которую представили Лариса Куклина и Матвей Елисеев, стала пятой. У нее семь промахов и отставание от первого места в 1 минуту 10,8 секунды.

Этой гонкой завершилась программа девятого этапа Кубка мира.

биатлон

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