Россия стала седьмой в смешанной эстафете на этапе КМ по биатлону

Она отстала от выигравшей Норвегии более чем на три минуты

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Сборная Норвегии по биатлону стала победительницей в смешанной эстафете (2х6 + 2х7,5 км), прошедшей в чешском Нове-Место в рамках очередного этапа Кубка мира.

Дистанцию норвежская команда, в составе которой выступили Тириль Экхофф, Марте Рейселанд, Тарьей Бе, Йоханнес Бе, преодолела за 1 час 1 минуту 24,1 секунды, допустив четыре неточных выстрела.

Второй финишировала сборная Италии с отставанием в 1 минуту 8,7 секунды, третьей – команда Швеции (отставание – 1 минута 22,7 секунды). Биатлонисты обеих команд промахнулись по 10 раз.

Сборная России, в составе которой выступили Ульяна Кайшева, Ирина Казакевич, Александр Логинов, Эдуард Латыпов, заняла седьмое место. Российские биатлонисты допустили девять неточных выстрелов и заработали три штрафных круга (один на счету Казакевич, два - у Логинова). Отставание от первого места составило 3 минуты 4,1 секунды.