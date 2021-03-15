ФИФА заподозрила трех российских футболистов в допинге

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Международная федерация футбола уведомила Российский футбольный союз о возбуждении дисциплинарных дел в отношении двух футболистов и одной футболистки. Они подозреваются в нарушении антидопинговых правил в 2013 году, сообщает пресс-служба РФС.

Как уточняется, речь не идет об игроках, которые вызывались в национальные сборные команды.

"Вся необходимая информация доведена до указанных лиц и РФС окажет им всю необходимую юридическую помощь. РФС находится в постоянном контакте с ФИФА по этому вопросу", - отмечается в пресс-релизе.

В РФС подчеркнули, что "под национальными сборными командами имеются в виду взрослые женская и мужская национальная сборные", которыми руководят Станислав Черчесов и Юрий Красножан соответственно.

Портал "Чемпионат" со ссылкой на ФИФА сообщает, что один из подозреваемых – нападающий "Ростова" Владимир Обухов, проба которого была взята в 2013 году в ходе тренировочного сбора молодежной сборной России.