CAS объяснил запрет на "Катюшу" вместо гимна РФ ассоциацией с Россией

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) считает песню "Катюша", которой Олимпийский комитет России хотел заменить гимн РФ на Олимпийских играх в Токио и Пекине, "связанной с Россией", поэтому запретил ее использование, разъяснили "Интерфаксу" в CAS.

"Российский национальный гимн (или любой другой гимн, который ассоциируется в Россией) не должен официально проигрываться или исполняться на каких бы то ни было официальных мероприятиях или на объектах, контролируемых стороной, подписавшей соглашение, или официальным организатором мероприятия. Речь идет, в том числе, о церемониях открытия и закрытия и вручении медалей", - сказал агентству генеральный секретарь CAS Мэтью Риб.

"Панель CAS считает, что термин "любой гимн, ассоциирующийся с Россией", распространяется на все песни, которые либо ассоциируются с этой страной, либо как-то с ней связаны. Речь идет и о "Катюше", - добавил он.

12 марта в СМИ появилась информация о том, что Спортивный арбитражный суд в Лозанне не одобрил песню "Катюша", которая должна была заменить гимн РФ на Кубках мира и Олимпийских игр до 2022 года.

Ранее Комиссия спортсменов ОКР предложила МОК заменить гимн России песней "Катюша", которая будет звучать во время церемоний награждения российских спортсменов на чемпионатах мира и Олимпийских играх до 2022 года.

В декабре 2020 года CAS вынес решение по спору между Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). По решению CAS, россиянам запрещено демонстрировать флаг и гимн на Олимпиадах сроком на два года. Кроме этого, РФ не в праве в течение двух лет претендовать на проведение у себя Кубков мира и Олимпиад. Также санкции были наложены на ряд чиновников.