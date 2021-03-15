Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:53

ВАДА пока не определилось, как быть с болидом Haas в цветах флага РФ

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Всемирное антидопинговое агентство продолжает консультации по ситуации вокруг американской команды Haas, выступающей в автогонках "Формулы 1", которая представила новый болид в цветах российского флага, сообщили пресс-служба ВАДА.

СпортКоманда "Формулы-1" Haas представила болид в цветах российского флагаКоманда "Формулы-1" Haas представила болид в цветах российского флагаЧитать подробнее

"ВАДА в курсе этой ситуации и изучает ее вместе с соответствующими органами", - заявил "Интерфаксу" представитель пресс-службы.

Ранее портал Formula1News сообщил, что ВАДА завершило расследование, и не намерено препятствовать Haas выставить на следующий сезон автогонок машину в цветах российского триколора.

В команде выступает российский автогонщик Никита Мазепин, спонсором команды в новом сезоне будет российская компания "Уралкалий".

Команда Haas представила свой болид на предстоящий сезон в марте. Раскраска болида выполнена в цветах российского флага и в соответствующей их последовательности – белый, синий, красный.

В декабре 2020 года Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) вынес решение по спору между Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). По решению CAS россиянам запрещено два года выступать со своими флагом и гимном на Олимпиадах и чемпионатах мира. Кроме того, РФ не в праве в течение двух лет претендовать на проведение у себя соревнований в рамках ЧМ и ОИ.

автоспорт ВАДА

Новости по теме

Новости

CAS объяснил запрет на "Катюшу" вместо гимна РФ ассоциацией с Россией

Назван состав сборной России на стартовые матчи отбора к ЧМ-2022

ФИФА заподозрила трех российских футболистов в допинге

ФИФА заподозрила трех российских футболистов в допинге

Медведев обойдет Надаля и станет второй ракеткой мира

Медведев обойдет Надаля и станет второй ракеткой мира

Даниил Медведев выиграл теннисный турнир в Марселе

Россия стала седьмой в смешанной эстафете на этапе КМ по биатлону

Российская лыжница Ступак стала второй в общем зачете Кубка мира

Умершие знаменитости

Скончался знаменитый британский комментатор "Формулы-1" Мюррей Уокер

Скончался знаменитый британский комментатор "Формулы-1" Мюррей Уокер

"Спартак" победил "Динамо" и вышел на второе место в чемпионате РПЛ

"Зенит" крупно обыграл "Ахмат" в 22-м туре РПЛ

"Зенит" крупно обыграл "Ахмат" в 22-м туре РПЛ
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код