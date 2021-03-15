ВАДА пока не определилось, как быть с болидом Haas в цветах флага РФ

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Всемирное антидопинговое агентство продолжает консультации по ситуации вокруг американской команды Haas, выступающей в автогонках "Формулы 1", которая представила новый болид в цветах российского флага, сообщили пресс-служба ВАДА.

"ВАДА в курсе этой ситуации и изучает ее вместе с соответствующими органами", - заявил "Интерфаксу" представитель пресс-службы.

Ранее портал Formula1News сообщил, что ВАДА завершило расследование, и не намерено препятствовать Haas выставить на следующий сезон автогонок машину в цветах российского триколора.

В команде выступает российский автогонщик Никита Мазепин, спонсором команды в новом сезоне будет российская компания "Уралкалий".

Команда Haas представила свой болид на предстоящий сезон в марте. Раскраска болида выполнена в цветах российского флага и в соответствующей их последовательности – белый, синий, красный.

В декабре 2020 года Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) вынес решение по спору между Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). По решению CAS россиянам запрещено два года выступать со своими флагом и гимном на Олимпиадах и чемпионатах мира. Кроме того, РФ не в праве в течение двух лет претендовать на проведение у себя соревнований в рамках ЧМ и ОИ.